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16 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir depoda yaklaşık 16 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

12.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:27
'nın merkez ilçesinde, bir depoda yaklaşık 16 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşiloba Mahallesi Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, park halindeki bir yakıt tankerinde ve deponun çeşitli yerlerinde yaklaşık 16 ton kaçak karışımlı akaryakıt buldu.
Akaryakıt kaçakçılığı iddiasıyla E.B, gözaltına alındı.
16 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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