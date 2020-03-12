16 Türk büyüğünün büstü Akçakoca'ya geldi
Tarih bilincini gelecek kuşaklara aktarılmasına çok özel hassasiyet gösteren Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Türk büyüklerine ait büstleri Akçakoca'ya getirtti.
12.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:38
Tarih bilincini gelecek kuşaklara aktarılmasına çok özel hassasiyet gösteren Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Türk büyüklerine ait büstleri Akçakoca'ya getirtti.
Batı Karadeniz'in İncisi olarak bilinen Akçakoca'nın Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca turizmini canlandırmak adına Ankara'da yaptırdığı 16 adet Türk Büyüğü büst'ünü Akçakoca'ya getirtti. Akçakoca'nın görselini değiştirecek olan büstler deneme amaçlı Yalı Mahallesi Merkez Cami karşında bulunan park alanına yerleştirildi.
Türklerin tarihte en çok devlet kuran millet olduklarına vurgu yapan Başkan Okan Yanmaz, "Tarihine ve geçmişine sahip çıkmayan milletlerin geleceği olmaz, tarih bizim en güçlü ve en temel hazinemiz. Çocuklarımızın tarihini bilmesi, okuması ve araştırmasını önemsiyoruz. Bu bilinçten hareketle, 16 Türk Büyüğü Heykelleri ile bu tarihi görünür kılmayı amaçlıyoruz" ifadelerinde bulundu.
16 adet Türk Büyüğü heykellerinin alt yapısının hazırlanmasının ardından Merkez Cami karşısında bulunan meydana yerleştirilecek. - DÜZCE
Batı Karadeniz'in İncisi olarak bilinen Akçakoca'nın Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca turizmini canlandırmak adına Ankara'da yaptırdığı 16 adet Türk Büyüğü büst'ünü Akçakoca'ya getirtti. Akçakoca'nın görselini değiştirecek olan büstler deneme amaçlı Yalı Mahallesi Merkez Cami karşında bulunan park alanına yerleştirildi.
Türklerin tarihte en çok devlet kuran millet olduklarına vurgu yapan Başkan Okan Yanmaz, "Tarihine ve geçmişine sahip çıkmayan milletlerin geleceği olmaz, tarih bizim en güçlü ve en temel hazinemiz. Çocuklarımızın tarihini bilmesi, okuması ve araştırmasını önemsiyoruz. Bu bilinçten hareketle, 16 Türk Büyüğü Heykelleri ile bu tarihi görünür kılmayı amaçlıyoruz" ifadelerinde bulundu.
16 adet Türk Büyüğü heykellerinin alt yapısının hazırlanmasının ardından Merkez Cami karşısında bulunan meydana yerleştirilecek. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Okan Yanmaz, Batı Karadeniz, Akçakoca, Güncel
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