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16 ülkeye büyükelçi atandı

BÜYÜKELÇİLİKLERE ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

29.11.2019 01:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 01:5916 ülkeye büyükelçi atandı

BÜYÜKELÇİLİKLERE ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. 15 ülkede görevli büyükelçiler merkeze alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı. Kararnameyle ayrıca boş bulunan Gabon Büyükelçiliği'ne de atama yapıldı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'ne göre, merkeze alınan Ürdün Büyükelçisi Murat Karagöz'ün yerine İsmail Aramaz, Guatemala Büyükelçisi Süleyman Gökçe'nin yerine Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Erkan Aykun, Türkmenistan Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun yerine Togan Oral, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Poroy'un yerine Mahinur Özdemir Göktaş, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçisi Tunca Özçuhadar'ın yerine Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Rakibe Demet Şekercioğlu, Belarus Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama'nın yerine Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özcan, Estonya Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu'nun yerine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Süleyman İnan Özyıldız, Çad Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen'in yerine Kemal Kaygısız, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Didem Ela Görkem Gökçe'nin yerine Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Kebapcıoğlu, Şili Büyükelçisi Gülin Dinç'in yerine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Gülcan Akoğuz atanırken, boşta bulunan Gabon Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Erdem Kaygısız atandı.

Ayrıca, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçisi Akif Ayhan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Devrim Öztürk, Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ile Gambiya Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer merkeze alınırken yerlerine sırasıyla Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Haldun Tekneci, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan, Ufuk Ekici, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Hasan Mehmet Sekizkök ile İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Tolga Bermek getirildi.

Haber:  Caner ÜNVER/ ANKARA,



CEO, Güncel

Kaynak: DHA

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