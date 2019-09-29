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16. Uluslararası Alanya Caz Günleri

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "16. Uluslararası Alanya Caz Günleri"nin üçüncü gününde Yavuz Akyazıcı ve Alina Rostotskaya konser verdi.

29.09.2019 01:20
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "16. Uluslararası Alanya Caz Günleri"nin üçüncü gününde Yavuz Akyazıcı ve Alina Rostotskaya konser verdi.
Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin üçüncü gününde, Yavuz Akyazıcı'ya, Funda Akyazıcı vokalde, Enver Muhamedi basta, Burak Cihangirli davulda eşlik etti.
Yavuz Akyazıcı'nın ardından Alina Rostotskaya sahne aldı. Alina Rostotskaya'ya, Maxim Shibin gitarda, Daria Sokolova kontrbasta, Mikhail Fotchenkov davulda eşlik etti.
Festival yarın sona erecek.
16. Uluslararası Alanya Caz Günleri

Alanya Belediyesi, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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