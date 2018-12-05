05 Aralık 2018 Çarşamba 13:28



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:28

Antalya'da düzenlenen 16. Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası, sona erdi.Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya ve National Golf Kulübünde Golf Mad ve Pegasus Hava Yolları iş birliğinde düzenlenen turnuvada, 25 ülkeden 204 sporcu mücadele etti.Turnuvanın birincisi İspanyol golfçü Juan Carlos Aguero Rozadilla, 4 bin avro para ödülünün de sahibi oldu. İkinciliği ise Rus Viladimir Osipov elde etti.Takımlar kategorisinde ise Juan Carlos Aguero Rozadilla, Rus golfçüler Dimitry Tsaplin, Elena Musths ve Dimitry Mustha'dan oluşan takım birinci sırayı aldı.Turnuvada dereceye giren sporculara toplam 70 bin avro para ödülü dağıtıldı.