17.07.2019 22:30
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16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında, İspanyol Flavia ve Laia Escarteen kardeşler konser verdi.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında, İspanyol Flavia ve Laia Escarteen kardeşler konser verdi.
Bodrum'da, 12 Temmuz-6 Eylül tarihlerinde "suda", "kumda" ve "taşta" olmak üzere 3 ayrı konseptte gerçekleştirilecek festival kapsamında, Flavia ve Laia Escarteen kardeşler, Gümüşlük sahilindeki Toprak Ev'de sahne aldı.
Vokal, keman ve viyolonsel sanatçıları Flavia ve Laia Escarteen, hem vokallerle, hem de çaldıkları enstrümanlarla izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.
Gecede seyircilerle de sohbet eden İspanyol kardeşler, öğrendikleri Türkçe "İyi akşamlar Gümüşlük" ve "Teşekkürler" kelimelerini de söyledi.
Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Escarteen kardeşler, Gümüşlük'ün çok etkileyici bir yer olduğunu dile getirdi.
Gümüşlük'te, 6 Eylül'e kadar sürecek festivale, Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Tayvan, Almanya, İtalya, İsrail, Norveç, İrlanda ve KKTC'den müzisyenler katılacak.
Kaynak: AA
Müzik Festivali, Gümüşlük, Eylül, Kültür Sanat

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