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16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi başladı

Türk sanatlarını dünyayla buluşturan 16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi başladı.

04.10.2019 16:1016. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi başladı
Türk sanatlarını dünyayla buluşturan 16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının himayesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan kongreye, ABD, Japonya, Almanya, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Fransa, Yunanistan, Kanada, Polonya, Romanya, İspanya, Lübnan, İngiltere, Pakistan, Kazakistan, Mısır ve Rusya'nın katıldığı bildirildi.
Akademisyen ve araştırmacılar için Türk kültürü ve sanatı alanında çok önemli bilimsel bir rehber niteliği taşıyan kongrede, katılımcıların 117 bildiri sunacağı belirtildi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un açılışını yaptığı ve 60 yıl sonra ilk düzenlediği şehir olan Ankara'da Türkiye'nin dünya ülkelerini bir araya getirdiği kongre, 3 gün sürecek.
Kongrede sunulan tebliğler, daha sonra bildiri kitaplarında toplanacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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