16 Yaş Altı Hokey Bölge Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye
Hokey Federasyonunca 16 yaş altı takımların katılımıyla düzenlenen 16 Yaş Altı Hokey Bölge Şampiyonası tamamlandı. Demirci
ilçesinde Türkiye Hokey Federasyonunca Turgut Özal
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 16 Yaş Altı Hokey Bölge Şampiyonası'na, Konya
, Manisa
, Muğla
'dan 9 takım katıldı.
Müsabakalarda kızlar grubunda Konya Hisar Gençlik Spor ile Muğla Saraçoğlu Telekom, erkeklerde ise Konya Hisar Gençlik Spor, Amasya
'da yapılacak olan Türkiye Hokey Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Demirci Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz
, müsabakalar sonunda 3 takımın Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını belirterek, bütün sporcuları tebrik etti.
Konya,Türkiye