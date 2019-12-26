16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı

Kütahya'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda durdurulan otomobilde, 4 şüpheliden 16 yaşındaki H.S.'nin üzerinde 39 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU SATIŞI YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen ve kimliği belirlenen şüpheliler, kent girişinde, otomobilde durduruldu. Durdurulan otomobildeki H.T. (20), İ.K., M.Ç. ve H.S.'nin üstü arandı.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Yapılan aramada H.S.'nin üzerinde 39 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada ifadeleri alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T., İ.K. ve M.Ç. savcılık sorgularının ardından üzerinden uyuşturucu hap bulunan H.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.