28 Kasım 2018, 08:55
»»

16 Yaşındaki Anne, 9 Aylık Bebeğini Satmak İsterken Yakalandı

Adana'da kucağındaki 9 aylık kız bebeğini çevreden geçenlere satmak istediği ileri sürülen 16 yaşındaki S.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adana'da 16 yaşındaki S.K.'nin bir parkta kucağındaki 9 aylık kız bebeğini çevreden geçenlere satmak istediği ileri sürülünce polis alarma geçti.

ERKEK ARKADAŞINA KAÇTI AMA...

Olay, Seyhan İlçesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, erkek arkadaşına kaçan S.K.'nin bu birliktelikten bir kızı oldu. Pişman olarak olan S.K., tekrar ailesinin yanına döndü. Dün akşam saatlerinde S.K. yanına aldığı 9 aylık bebeğiyle dışarı çıktı.

"SATILIK ÇOCUK VAR"

Parka buluştuğu arkadaşlarıyla oturan S.K.'nin burada çevredekilere "Satılık çocuk var" dediği ileri sürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Parka gelen sivil polisler kısa sürede, S.K. ve yanında bulunan arkadaşlarını yakaladı. S.K. ise polise, bir süre birlikte yaşadığı sevgilisinden hamile kaldığını ayrıldıktan sonra kızını dünyaya getirdiğini ancak kızını satmak gibi bir niyetinin olmadığını ileri sürdü. S.K. ve kızı daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İşte olay yerinden kareler;

Seyhan,Polis,Adana
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:55



YORUMLAR (7)
HAK OLAN: Insanlar kainattaki tüm canlılardan farklıdır takva ile meleklerden dahi üstün olabilirler günah ile en zararlı canlıdan bile aşağı olabilirler Rabbim bize hayırlı olanı nasib etsin İNSALLAH
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MAMO: Yine mi Adana. Her pisliğin kaynağı olmuş şehir..
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
NEDİM: Gülbahar para icin kendini satiyor cocuk ne ki
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
EYMEN: kedi köpek kadar anne-baba olamıyor bazen bu insanoğlu. . . yazık ki ne yazık
Yayından Kaldır
12 2
Cevap yaz
ASDASDAS: nedir bu adananın rezaleti arkadaş birgünde iyi birşey duyalım şuradan.
Yayından Kaldır
8 2
Cevap yaz