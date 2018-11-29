29 Kasım 2018, 09:21
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Bebeğini Satmak İsteyen 16 Yaşındaki Annenin İfadesi Ortaya Çıktı

Adana'da 9 aylık bebeğini satmak isterken polis tarafından gözaltına alınan 16 yaşındaki S.K., emniyetteki ifadesinde "Asla bebeğimi satmam, yanımdaki arkadaşlar şaka yaptı" diyerek kendini savundu.

Adana'da parkta kucağındaki 9 aylık bebeğini satmak istediği iddiasıyla ifadesi alınan 16 yaşındaki annenin, "Asla bebeğimi satmam, yanımdaki arkadaşlar şaka yaptı" dediği öğrenildi.

"SATILIK BEBEK VAR"

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde 27 Kasım akşamı meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Kemal Parkı'na gelen bir kişi genç kızın kucağındaki bebeğini satmaya çalıştığını polise ihbar etti. Polis olay yerine gelerek S.K. (16) isimli bir kız çocuğu ve kucağında D. isimli bir bebek buldu. Kız çocuğunun yanında da arkadaşları vardı. Polis ihbar üzerine kız çocuğunu ve bebeğini polis merkezine götürdü. Polis iddiaları araştırmak için kız çocuğunun yanındaki arkadaşlarının da ifadesini aldı.

"BEBEĞİMİN BİR TEL SAÇINI BİLE SATMAM"

Şahıslar parkta otururken "Satılık bebek var" diye şaka yaptıklarını söylediler. Kız çocuğu da "Ben asla bebeğimi satmam. Eşimden ayrıldım ama ailem bana sahip çıktı onların yanında kalıyorum. Yanımdaki arkadaşlar satılık bebek diye bana şaka yaptılar gören vatandaşlar ciddiye almış. Ben bebeğimin bir tel saçını bile satmam" dediği öğrenildi.

Genç anne, ifadesinin alınmasının ardından bebeğiyle birlikte ailesine teslim edildi.

Anne,Adana
29 Kasım 2018 Perşembe 09:21



YORUMLAR (17)
VATANSEVER: şu minicik yavruların kuzuların çocukların kendini bilmez vicdansız dengesiz yetişkinlerden çektiği nedir ya nedir hiçbir çocuk bu yaşadıklarını haketmez onların temizliği masumluğu saflığı hiçbir yetişkinde olamaz ne olur ne olur bu çocuklara bunları yaşatmayalım onlar kaldıramaz bu durumları onların dünyası tertemiz bütün çocuklar gülmeye oynamaya anne baba sevgisine ihtiyaç duyar onlar bize yüce Allahın en güzel en değerli hediyeleri emanetleri onları üzmeye hakkımız yok
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E.S: Asıl takip edilmesi gereken konu bu kızcağızın 14-15 yaşında hamile bırakan çocuk istismarcısının ve buna göz yuman ailelerin yakalanması ve cezalandırılmasıdır. 15 yaşında çocuk doğuran bir anne zaten kendisi çocuktur. Annelik bilinci beklenemez, cezai ehliyeti yoktur.
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AKIL VER RABBİM: ŞAKASI BİLE İĞRENÇ
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ADSIZ: ÇOCUK HER YAŞTA ÇOCUK . ŞAKA İCABI EVLATINI SATANDAN ÇOCUĞUNU NASIL BÜYÜTÜR. DEVLET ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERE GÖZ YUMMALI.
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DERİN GÖLGE: ANNE DE ÇOCUK ZATEN DEVLET İKİSİNE DE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDA GÜZEL ÜLKEMİN GÜZEL İNSANLARI BUNLAR KADER DEĞİL CAHİLLİKTİR
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