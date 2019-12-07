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16 yaşındaki Burak'tan haber alınamıyor

Antalya'da lise öğrencisi 16 yaşındaki Burak Yumuk'tan dünden buyana haber alınamıyor.

07.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:4116 yaşındaki Burak'tan haber alınamıyor
'da lise öğrencisi 16 yaşındaki Burak Yumuk'tan dünden buyana alınamıyor. En son bisikletiyle görüldüğü öğrenilen Burak'ın ailesi yardım istiyor.

Antalya'nın ilçesinde yaşayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Burak Yumuk'tan Cuma günü saat 14.00 'ten beri haber alınamıyor. Ailesinin yaklaşık 24 saattir aradığı Burak'ın üzerinde kapüşonlu beyaz kazak ve siyah mont olduğu öğrenildi. 16 yaşındaki Burak'ın dün öğleden sonra arkadaşları tarafından Kumluca Beykonak mahallesinde siyah bisikletiyle görüldüğü ibildirildi.

Çocuklarını her yerde arayan aile yetkililerden yardım istiyor. - ANTALYA

Kumluca, Antalya, Farabi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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