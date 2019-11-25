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16 yaşındaki çocuğu öldüren, babasını yaralayan sanığa 27 yıl hapis

Kayseri'de boşandığı eşinin imam nikahlı evlendiği şahıs ile 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayan, çocuğu öldüren, şahsı da yaralayan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa toplam 27 yıl hapis cezası verildi.

25.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:0516 yaşındaki çocuğu öldüren, babasını yaralayan sanığa 27 yıl hapis
'de boşandığı eşinin imam nikahlı evlendiği şahıs ile 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayan, çocuğu öldüren, şahsı da yaralayan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa toplam 27 yıl hapis cezası verildi.

7 Ağustos'ta Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda Hüseyin U.(50) ile Kemal A.(44) ve oğlu Ahmet E.A. (16)'nın yoluna çıktı. Hüseyin U., yanında bulunan bıçakla Ahmet E.A.'yı ve Kemal A.'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Ahmet E.A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet E.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin U.'yu yakaladı. Hüseyin U. tutuklandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Hüseyin U.(50) ile öldürülen Ahmet E.A.'nın şikayetçi annesi D.A. ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

Olay günü yaralanan Kemal A.'nın avukatı, duruşmada yaptığı savunmasında "Sanık eski eşi S.K.'ya sürekli uygunsuz tekliflerde bulunmuş. Sürekli grup seks talebinde bulunmuştur. Eşi S.K. bu baskılara dayanamayıp boşanmıştır. Kemal A. ile imam nikahlı çocuklarıyla yaşamaktadır. Olaydan iki gün önce evlerine gelip tehdit etti, bir gün sonra Kemal A.'yı 5 kişi ile darp etti, olay günü de hem 16 yaşındaki çocuğu öldürdü hem de babasını yaraladı. Bir gün öncesinden çocuğa ve eski eşine attığı mesajlar vardır. Aldatma kesinlikle yoktur" diye konuştu. Öldürülen Ahmet E.A.'nın şikayetçi annesi D.A. da sanıktan şikayetçi olduğunu, cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Hüseyin U.'nun avukatı da müvekkilinin tahrik altında bu olaya karıştığını, eski eşinin ve Kemal A.'nın yüzünden masum bir canın öldüğünü söyledi. Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan tutuklu sanık Hüseyin U., "Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık Hüseyin U.'nun öldürdüğü Ahmet E.A.'ya, sanık tarafından cinayetten bir gün önce sosyal medyadan mesaj attığı, mesajlarda 'Sen de vedalaşmaya hazır ol, daha oyun yeni başlıyor, bu saatten sonra benim işim sizinle, esas kan bundan sonra akacak' diye küfürler yazdığı, cinayetten bir gün önce eski eşi S.K.'ya da 'çocuklarınla vedalaş' diye mesaj attığı ortaya çıktı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Hüseyin U.'ya, öldürülen Ahmet E.A.'ya yönelik 'kastın aşılmasıyla adam öldürme' suçundan 15 yıl, mağdur Kemal A.'ya yönelik 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 12 yıl hapis olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulamadı. Hüseyin U.'yu çıkan arbedede yaraladığı iddiasıyla hem mağdur, hem sanık olan Kemal A.'ya ise meşru müdafaa kapsamında beraat kararı verildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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