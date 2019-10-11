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16 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerinin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

11.10.2019 10:5716 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerinin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Alınan bilgiye göre; Deydinler Mahallesinde önleyici hizmet devriyesi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 yaşındaki B.K. isimli şahsın kullandığı motosikleti durdurdu. Durdurulan gencin tedirgin hareketler sergilemesi üzerine ekipler tarafından arama yapıldı. Şahsın yapılan üst aramasında 10 gram esrar ile uyuşturucu satımında kullanılan bir miktar jelatin ele geçirildi. B.K. gözaltına alındı. Şahsa ayrıca 2 bin 253 TL trafik cezası kesildi. - BURSA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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