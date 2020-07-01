16 yaşındaki genç 5 gündür kayıp

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaklaşık 5 günde evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.

16 yaşındaki genç 5 gündür kayıp
01.07.2020 20:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:34
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaklaşık 5 günde evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı. Baba Hilmi Aldal, "Oğlumuzu görenlerin polise bildirmesini istiyoruz. Aile olarak hepimiz endişe içerisindeyiz, oğlum neredeysen dön bir an önce" dedi.

Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte yaşayan lise öğrenci İbrahim Aldal (16), 27 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde dışarıda arkadaşları ile gezeceğini belirterek evden ayrıldığı belirtildi. Aldal, eve geri dönmeyince ve haber alamadıkları için durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kayıp Aldal'ı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 gündür kayıp olan Aldal'ın babası Hilmi Aldal, akşam izin alarak dışarı arkadaşlarınla görüşmeye gittiğini ve geç saatlerde de geri dönmediği için endişe duyduklarını söyledi. Aldal, "Polise giderek ihbarda bulunduk. Oğlumuzu görenlerin polise bildirmesini istiyoruz. Aile olarak hepimiz endişe içerisindeyiz, oğlum neredeysen dön bir an önce" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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