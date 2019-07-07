07.07.2019 15:41
Haberler» 3. Sayfa» Haber

16 yaşındaki genç denizde boğuldu

16 yaşındaki genç denizde boğuldu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 16 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 16 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Perşembe ilçesi Çaka Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için ailesi ile birlikte plaja giden 16 yaşındaki Mehmet Altuğ, denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların yardımıyla genç sudan çıkartıldı. Olay yerine gelen gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesine götürülen Altuğ, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - ORDU
Kaynak: İHA
Mehmet Altuğ, Perşembe, Ordu, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:07   Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
17:07   Plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
17:01   İzmir'de korkutan yangın
16:58   İzmir'de süs havuzuna giren çocuklar akıma kapıldı
16:56   - Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde feci kaza
16:55   Şişen bileğindeki bileziği itfaiye çıkardı
16:53   Kuzenleri kaza ayırdı