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16 yaşındaki genç enkazdan 17 saat sonra sağ çıktı

ELAZIĞ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazının altından kalan 16 yaşındaki genç, 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.

25.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:5016 yaşındaki genç enkazdan 17 saat sonra sağ çıktı

ELAZIĞ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazının altından kalan 16 yaşındaki genç, 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde deprem nedeniyle 2 binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında yıkılan 2 binanın enkazından 6 kişi kurtarıldı. Saat 14.00 sıralarında ise binalardan birinin enkazı altında kalan 16 yaşındaki gence ulaşıldı. İsmi öğrenilemeyen genç, beton parçalarının arasından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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