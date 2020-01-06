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16 yaşındaki genç, çocuk odasında televizyon izlerken bir anda kanlar içerisinde kaldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Evin çocuk odasında televizyon izleyen 16 yaşındaki genç, nereden geldiği belli olmayan saçmaların hedefi oldu. Bir anda yere yığılan genç kanlar içerisinde kalırken ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

06.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:09 16 yaşındaki genç, çocuk odasında televizyon izlerken bir anda kanlar içerisinde kaldı

'ta bir araçtan pompalı tüfekle bir eve doğru ateş açıldı. Evde televizyon izleyen 16 yaşındaki genç, koluna isabet eden cam parçaları ve saçmalar ile yaralandı.

ODASINDA TELEVİZYON İZLERKEN ACI İÇERİSİNDE KIVRANMAYA BAŞLADI

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Sema Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokaktan geçen bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle bir eve doğru ateş açıldı. Pompalı tüfekten çıkan mermi evin çocuk odasına isabet etti. O sırada odada televizyon izleyen 16 yaşındaki Halit A., cam parçalarının ve saçmaların isabet etmesi sonucu kolundan yaralandı. Acı içinde kıvranan gencin sesini duyan ailesi hemen odaya koşarken, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Talihsiz genç çocuk odasında televizyonun karşısında kanlar içerisinde kaldı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından Halit A., Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sokak ve evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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