02.07.2019 18:33
Haberler» 3. Sayfa» Haber

16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde 16 yaşındaki Esmanur Şimşek'ten dün geceden beri haber alınamıyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde 16 yaşındaki Esmanur Şimşek'ten dün geceden beri haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesine bağlı Ünlükaya Mahallesi'nde ailesi ile birlikte kalan Esmanur Şimşek, sabah odasından çıkmayınca ailesi merak etti. Kızının odasına giden aile kapının kilitli olduğunu gördü. Kapısı kilitli olan odanın kapısını kırarak içeriye giren ailesi genç kızın odada bulunmadığını gördü. Camın açık olduğunu ve kızlarının evde olmadığını gören aile durumu polise bildirdi. Aile yakınları genç kızı görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Erzurum, Sabah, Oltu, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:45   Antalya'da jandarma suç çetesini çökertti: 9 gözaltı
18:39   Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
18:37   Hatay'da 21 göçmen yakalandı
18:33   16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor
18:30   23 yaşındaki genci bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
18:26   Panik atak geçirdi, ortalığı birbirine kattı
18:24   Karadeniz'de can pazarı: 3 kişi son anda kurtarıldı