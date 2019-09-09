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16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde dün sabah erken saatlerde evden ayrılan 16 yaşındaki genç kız kayıplara karıştı.

09.09.2019 10:48 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor
Antalya'nın Serik ilçesinde dün sabah erken saatlerde evden ayrılan 16 yaşındaki genç kız kayıplara karıştı.

Antalya'nın Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Fatma Ak, Pazar günü sabah saat 06.00'da habersiz şekilde evden çıktı. Bir daha haber alınamayan genç kızın ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, genç kızın son olarak Orta Mahallesi'nde görüldüğünü tespit etti. Bugün okula gitmesi gereken genç kızın ailesi, kızlarını görenlerin 155'i ve 05395406147 nolu telefonu aramalarını istedi. - ANTALYA

Antalya, Sabah, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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