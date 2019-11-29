Haberler » Güncel » 16 yaşındaki genç lösemiye yenik düştü - Haber

16 yaşındaki genç lösemiye yenik düştü

Ankara'da lösemi tedavi gören 16 yaşındaki Bartınlı lise öğrencisi hastanede hayatını kaybetti.

29.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:0516 yaşındaki genç lösemiye yenik düştü
'da lösemi tedavi gören 16 yaşındaki Bartınlı lise öğrencisi hastanede hayatını kaybetti.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyünde yaşayan 16 yaşındaki Sedatcan Coşkun, 2 yıl önce lösemi kanserine yakalandı. Hemen tedavi sürecine başlanan Coşkun, Amasra Çok Programlı Lisesindeki eğitimine de devam etti. Kasım ayında tedavi için Ankara Şehir Hastanesine giden genç, önceki gün fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğrencinin ölüm haberi sınıf arkadaşlarını ve akrabalarını yasa boğdu. - BARTIN

Bartın, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:16 Kayıp çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı
21:16 Bodrum'da öğretmenler yemekte bir araya geldi
21:15 İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
21:14 AK Parti Milletvekili Özşavlı'dan Türkiye karşıtı söylemlere müdahale
21:12 Afyonkarahisar'da tren hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
20:31 Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:05 Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı
18:35 Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:38 Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam, feci şekilde can verdi
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 21:19:50