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16 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı: 1 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, B.A. (16), tartıştığı Alp Can Gülçiçek'i (24) sokak ortasında bıçakladı.

19.02.2020 23:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:4216 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı: 1 yaralı

İZMİR'in ilçesinde, B.A. (16), tartıştığı Alp Can Gülçiçek'i (24) sokak ortasında bıçakladı. Çok sayıda bıçak darbesi ile yaralanan Gülçiçek hastaneye kaldırılırken, şüpheli B.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1241/1 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan B.A. ile Alp Can Gülçiçek sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. B.A., yanında bulundurduğu bıçağı Gülçiçek'in vücuduna ardı ardına sapladı. Vücudunun 4 yerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Gülçiçek kanlar içerisinde yere yığıldı. Bıçakla dehşet saçan B.A. ise hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülçiçek'e ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Gülçiçek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Gülçiçek, Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Gülçiçek'in bıçaklandığını duyan yakınları hastaneye akın etti.

Polisin olayla ilgili başlıttığı soruşturma kapsamında, B.A. kısa sürede yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Alp Can, Polis, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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