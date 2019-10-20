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16 yaşındaki genç sulama kanalında ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde 16 yaşındaki genç, sulama kanalında ölü bulundu.

20.10.2019 16:5116 yaşındaki genç sulama kanalında ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde 16 yaşındaki genç, sulama kanalında ölü bulundu.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki sokak üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sulama kanalının kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adının Osman Copkur (16) olduğu tespit edilen gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ise çevrede inceleme yaptı. Çopkur'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Copkur'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ünsal Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA

Antalya, Kepez, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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