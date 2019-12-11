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16 yaşındaki iklim aktivisti Greta, Yılın Kişisi seçildi

TIME Kişisi, 2019'da "Yılın İnsanı" olarak 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i seçti.

11.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:55
TIME Kişisi, 2019'da "Yılın İnsanı" olarak 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i seçti.
TIME Kişisi, her yıl seçtiği 'Yılın Kişisi'ni açıkladı. Dergi, 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i Yılın Kişisi ilan etti. Dergi, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve uzun süre adından söz ettirilen Greta Thunberg'i gençliğin gücü olarak tanımladı.
Dergi tarafından yapılan açıklamada, "16 ay içinde Greta, Birleşmiş Milletler'deki devlet başkanlarına hitap etti, Papa'yla görüştü, ABD Başkanı ile tartıştı ve 20 Eylül 2019'da iklim grevine katılması için 4 milyon kişiye ilham verdi" denildi.
(İHA)
16 yaşındaki iklim aktivisti Greta, Yılın Kişisi seçildi

Birleşmiş Milletler, Greta Thunberg, Güncel

Kaynak: İHA


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