Haberler » 3. Sayfa » 16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu - Haberler

16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'da 16 yaşında bir kız çocuğu yol kenarında başından ve karnından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kızın Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığı tespit edildi.

15.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:37

'nın 'ın Sarılar Mahallesi'nde dün gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı üzerine İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

BAŞINDAN VE KARNINDAN VURULMUŞ

Bölgeye giden jandarma ekipleri, yol kenarında ateşli silahla başından ve karnından vurularak ağır yaralı bir kız çocuğu buldu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan kızın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Adının R.A. yaşının 16 olduğu belirlenen kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (8)
...:SOKAKLARDAKİ SAHİPSİZ LERE İSTİSRMAR EDENLER ADALET KILICIYLA PARAMPARÇA EDİLMEDİKÇE DEVLETİN VE MİLLETİN NAMUSU VE ŞEREFİ OLAMAZ SEN BEN YOK BU MESULİYET HERKESE AİTTİR
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
MECHUL ASKER:Muz cumhuriyetinde bu olaylar normaldir yazik çok yazik milletimizin etini yiyip kanini içiyor bu zihniyet
Yayından Kaldır
6 4
Cevap yaz
AMEDSPOR:Ve olay turizmin kalbi Antalya''da oluyor ama Amed yada Adana''da falan olsa olaydan çok olayın meydana geldiği memleket konuşulur
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
HANİ:korumadaydı. . .
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ATILLA TÜRK:COK ACIL BIR KONU DEVLET KORUMASINDA VURULMUS VAHIM HÜKÜMET HIMAYESINDEKI KSILERE COK DIKKATLI DAVRANMASI GEREKMEKTEDIR
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
MSTF:Yurtdan kaçarsa devlet napsın.
Yayından Kaldır
2 8
Cevap yaz
ADIYAMANLI:HZ.MUHAMMED SAV HADİSLERİNDE YETİMLERE İYİ DAVRANIN BUYURMAKTA AMA KENDİNİ İNSAN SANAN BU İKİ AYAKLI SIRTLANLAR ZAYIF, KİMSESİZLERİ HEDEF ALIYORLAR LANET OLSUN BUNLARA
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
BİNGÜL TEYZE:Sözün bittiği yerdeyiz
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:45 Sivasspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu - Haberler
15:40 Şanlıurfalı tiyatrocular 3 prestijli ödül aldı - Haberler
15:38 İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi - Haberler
15:36 Kamyonetin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
15:36 KKTC'de hortum paniğe neden oldu - Haberler
15:06 İki odalı gecekonduda yaşam savaşı - Haberler
14:47 Erdoğan'ın çağrısı üzerine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu, Babacan'ın partisinde yer alacak - Haberler
14:13 Ceren'in katilinin yargılaması 23 Aralık'ta başlayacak - Haberler
14:00 16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu - Haberler
13:56 Yanlışlıkla vurduğu kadına, "Abla kusura bakma" deyip kaçtı - Haberler
15.12.2019 15:46:37