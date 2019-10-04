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16 yaşındaki kıza uyuşturucu verip cinsel istismarda bulunan 11 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 16 yaşındaki kıza uyuşturucu veren sevgilisi, talihsiz kızı 3 ay boyunca başka erkeklerle birlikte olmaya zorladı. Olayla ilgili 11 kişi tutuklandı. Polis, olayı duyduktan sonra adliye önünde toplanan yüzlerce kişiye karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

04.10.2019 09:44

Karamürsel'de R.G.'nin cinsel istismara uğradığı kişi tarafından başkaları ile birlikte olmaya zorlandığı söylentileri üzerine bir vatandaş durumu geçen hafta cumartesi günü polise ihbar ederek genç kızın yerini gösterdi. Polis ekipleri, R.G.'yi ve ihbarcıyı alıp İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine getirdi. R.G. polise yaşadıklarını anlattı. R.G. ifadesinde E.C. (18) ile arkadaşlık yaptığını, daha sonra E.C. ile birliktelik yaşadığını söyledi. R.G., E.C.'nin kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini, 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorladığını anlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis, soruşturma kapsamında R.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 14 kişinin kimliğini tespit etti. Bu arada E.C.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan kaydı bulunduğu ve aranmasının olduğu öğrenildi. Karamürsel'de düzenlenen operasyonda 14 kişiden E.C.'nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. R.G. ise devlet koruması altına alındı.

Gözaltına alınan 8 kişiden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından dün Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİYENİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulunanların adliyeye sevk edildiğini haber alan yüzlerce kişi akşam saatlerinde adliye önünde toplanarak, zanlılara tepki gösterdi. Adliye binası önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, bina çevresinde bulunan ara sokakları trafiğe kapattı. Adliye binasında içerisinin dışarıdan görülme ihtimaline karşı pencereler kartonlarla kapatıldı. Olası olaylara karşı TOMA da adliyenin yakınlarında bekletildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST

7 kişinin ardından yakalanan 5 şüpheli ile birlikte toplam 12 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE

Bu sırada adliye binasının önünde bekleyenler, polisin ön kapıya iki midibüs yanaştırması üzerine taşkınlık yaptı, araçların üzerine su şişesi ve meyve fırlattı. Polis bunun üzerine biber gazı ve TOMA ile su sıkarak kalabalığı uzaklaştırmak istedi. Ön kapıda arbede yaşanırken polis, tutuklanan 11 kişiyi binanın arka kapısından çıkararak cezaevine götürdü.

Öfkeli kalabalığın dağılmaması üzerine bir Emniyet Müdür Yardımcısı halka seslenerek, "Suçlular cezaevine gönderildi, adliyede şu an kimse yok. Lütfen herkes evine dağılsın. Sizlerle beraber biz de burada görev yaptık, sizlerle beraber bizde bu konuyu takip ettik. Adliyemiz tutukladı. Adalete teslim oldular şu an" diyerek halkı sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşlar, polise destek verirken, daha sonra dağıldı.

16 yaşındaki kıza uyuşturucu verip cinsel istismarda bulunan 11 kişi tutuklandı

Karamürsel, Polis, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR(91)
HIZIR TALEBESİ:AHLAK BİTMİŞ. . .
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MEDENİYETİNİZ BATSIN.:Bütün emniyet güçlerini dövün bu sorunlardan eser kalmaz. BU NE SAÇMA BİR TEPKİ BÖYLEEE. . . İslam ahlakına göre ahlaklanın. . . O çocuklar emniyetin değil kendi çocuklarınız. İlla tepki verecekseniz kendinizi dövünnn.
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1 0
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VATAN SEVER:EĞER ADALET OLSA BU SUÇU İŞLEYEMEZ ANAYASA YANİ YENİ ADI AYM OLAN VE ORADAKİLERİN ÇOKCUKLARINDAN BİRİNE DUKUNUN YEDİ SÜLALENİZ TUTUKLANIR AMA SIRADAN BİRİ İSENİZ YAPANIN YANINA KAR KALIR
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7 0
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METİN:Her şeyin Adaletle alakası yok Adalet olan Ülkelerdede böyle şeyler oluyor Önemli olan İnsan olmak keşke satırına eğer İnsan olsaydı diye başlasaydın
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2 4
EMRE:bura da şeriata laf edelnere sözüm 600 sene şeriatla yönetilmiş osmanlı devletine bir baksınlar suç oranları nasıl dünyaya nasıl hükmetmişiz birde 90 sene laikle yönetilip türkiyede ki suç oranlarına bakın dünyada ne durumdayız
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12 6
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E21SAFSDF:kimi kimden koruyosunuzAH ŞERİAT AH GEL ARTIK GELL İSLAM KURTAR BİZİ BU SUÇLULARI KORUYAN LAİKLİKDEN
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52 73
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METİN:e21 hazır şeriat ülkeleri var hasret çekme kıyamam sana hemen oralara git bakalım kaç gün sonra nalların kıçına vura vura kaçıcan
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4 0
TR:devletin ve sistemin dini olmaz kişlerin yani mukellef olanların dini olur allahın emirlerine uyuyorsan ibadet vs yapıyorsan şeriatı uygun olarak yaşıyorsun demektir çoğu ibadet etmez hırsızlık arsızlık diz boyu buraya gelip şeriat diyorlar yobaz sürüleri sizin kurslarınızda çocukları taciz edin burda din istismarı yapın sizinle savaş çıksa aynı safta bile savaşılmaz okadar dönek insanlarınız
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4 2
KOMİK:Dürüst olmak ahlaklı olmak insanın yapısındandır. Sen avrupada yaşıyon diye çalıp çırpacan herekese tecavüz edecen ama iranda yaşıyorsan bunları yapmıcan yav bu senin içindeki insanlıkla ahlakla yetiştirilmenle alakalı hırsızdan ahlaksızdan aynısı bebeler oluyor işte.
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5 0
TR:heheh tabi kurslardaki çocuklara tecavüz eden hocalarda laikti değilmi yobaz
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6 8
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