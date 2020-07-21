16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun Alaçam ilçesi Samsun Sinop karayolu Soğukçam mevkisinde saat 00.05 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Selim Özcan D. (16) idaresindeki plakasız motosiklet, aynı istikamete önünde seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 23 BU 713 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden sağlık ekipleri yola savrularak bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Selim Özcan D'nin cesedi otopsi işlemleri için Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN