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16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderen öğretmenin defalarca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Karolina eyaletine bağlı Darlington ilçesinde bulunan Lamar Lisesi'nde görevli Anna Patton isimli İngilizce öğretmeninin, 16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderdiği ve ikilinin defalarca cinsel ilişkiye girdikleri oraya çıktı. Yapılan soruşturma kapsamında kadın öğretmen tutuklandı.

14.01.2020 00:47 | Son Güncelleme: 14.01.2020 01:03

16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren ve aynı öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdiği tespit edilen 22 yaşındaki İngilizce öğretmeni tutuklandı.

İngilizce öğretmeni Anna Patton

ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Karolina eyaletine bağlı Darlington ilçesinde meydana geldi. İlçede bulunan Lamar Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 22 yaşındaki Anna Patton isimli şahsın, 16 yaşındaki öğrencisine gönderdiği çıplak fotoğraflar ortaya çıktı.

İngilizce öğretmeni Anna Patton

GERÇEKLER SORUŞTURMANIN ARDINDAN ÇIKTI

Her iki tarafın gerçekleştirilen soruşturmalarının ardından öğretmen ve öğrenci arasında cinsel ilişki yaşandığı da öğrenildi.

Lamar Lisesi

DARLİNGTON EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Darlington emniyetinden yapılan açıklamada 1 Ekim 2019 ve 11 Ocak 2020 tarihleri arasında öğretmen tarafından öğrenciye müstehcen fotoğraflar gönderildiği ve yine bu tarihler arasında ikilinin cinsel ilişkiye girdikleri söylendi.

İngilizce öğretmeni Anna Patton

ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İLİŞKİLİ TEKLİFLERİNİ MESAJ YOLUYLA YAPTI

Ayrıca öğretmen tarafından 16 yaşındaki öğrenciye cinsel ilişki taleplerinin yazılı mesaj yoluyla gönderildiği belirtildi.

16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderen öğretmenin defalarca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Karolina, 3. Sayfa, Dünya


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