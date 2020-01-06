16 yaşındaki rapçi Bhad Bhabie, boksör Adrien Broner'dan gelen mesajı ifşa etti

Eski dünya şampiyonu Amerikalı boksör Adrien Broner'ın başı, 16 yaşındaki rapçi Bhad Bhabie'yle mesajlaşması nedeniyle dertte.

Gerçek adı Danielle Bregoli olan Bhad Bhabie, 30 yaşındaki Broner'dan gelen mesajı sosyal medyada paylaşınca diyalog ortaya çıktı. Broner'ın ünlü rapçiyle uygunsuz bir şekilde mesajlaştığı ve Bhabie'nin gönderdiği mesajı paylaşmasıyla hayranlarından sert tepki gördüğü belirtildi. Broner'ın reşit olmayan bir kıza uygunsuz mesaj attığı için hapse girmesi gerektiğini savunan hayranları, sosyal medyada kampanya başlattı.

Bhabie'ye son olarak "Bana mesaj at çılgın kız" mesajını gönderen Broner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hata yaptığını kabul etti.

"KİMSE BİR ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK İSTEMEZ"

"Dürüstçe hata yaptığımı kabul ediyorum" diyen boksör, "Kimse bir çocukla birlikte olmak istemez ancak insanların profillerinde yaşları görünmediği için Instagram'ı suçluyorum. Burada profili olduğunu görünce reşit olduğunu düşündüm" ifadelerini kullanarak kendini savundu.

Adrien Broner'ın bu ilk vukuatı değil. 2018'de Cleveland'da bir gece kulübünde bir kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve açılan dava sonrası 830 bin dolar ödemeye mahkum edilen Broner, son maçını ünlü boksör Manny Pacquiaio ile karşılaşmış ve sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.