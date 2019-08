16 yaşındaki Sinan'a bayram hediyesi "kalp"

16 yaşındaki kalp hastası Sinan Çelik, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı kalp nakli ameliyatı sayesinde hayata tutundu.

Kalp yetmezliği tanısı konulan 16 yaşındaki Mardinli Sinan Çelik, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilen kalp nakli ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Mucizevi şekilde 1 ay içinde uygun kalbin bulunduğu Sinan'ın kalp nakli sürecinde Medipol Mega Üniversite Hastanesi konseyinde nakil yapacak Kalp Nakli Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Korhan Erkanlı, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Karaca, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Türkay Sarıtaş, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Halil Türkoğlu, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi Yahya Yıldız, Organ Nakli Koordinatörü Esin Gülkaya Anık yer aldı.

AA muhabirine bilgi veren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı ve Kalp Nakli Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Korhan Erkanlı, hastanın kardiyoloji ve diğer bölüm muayenelerinden sonra kalp nakli sürecini başlattıklarını bildirdi.

Nakil için öncelikle hastayı çok iyi bilgilendirdiklerini dile getiren Erkanlı, şu bilgileri verdi:

"Her kontrole geldiğinde hastamızı nakile biraz daha yakınlaştırdık. Sosyal, psikolojik ve tıbbi bilgilendirmesine çok özen gösterildi. Moral ve motivasyon özellikle kalp hastaları için hayati önem arz ediyor. Organ koordinasyonu çok önemliydi. Hasarsız ve tüm şartlara uygun şekilde kalbi hastaneye getirdik. Ameliyat öncesi 4 kişilik bir ekip yeni kalbi almaya gitti. 5 kişilik bir ekip ise Medipol'de hazır bekliyordu.

Ameliyatta kalbi alarak yeni kalbi taktık. Bu sürecin çok hızlı olması gerekiyordu. Kalp takılması için zamanla yarıştık ve tekrar kalbin atması sağlandı. Ameliyat tekniği çok doğru uygulandı ve yeni kalp çok hızlı takıldı. Yoğun bakımda 15 gün kalan hastamızı sonrasında servise çıkardık. Bizi bekleyen riskler vardı. Organı vucüt kabul etmeyebilirdi. Ama bağışıklık sistemini baskılayıcı tedaviler ve tetkikler ile hastamızı kontrol altında tuttuk. Şu an durumu çok iyi."

Kalp Nakli Hastası Sinan Çelik, "Ben yürüyemiyordum, koşamıyordum, okula gidemiyordum. Yaşıtlarım gibi yaşayamıyordum. Nefes alamıyor ve yemek yiyemiyordum, kişisel ihtiyaçlarımı kendim göremiyordum. 35 kiloya kadar düştüm. Şu an çok iyi hissediyordum ve yüzüm gülüyor. Şimdi yürüyebiliyorum ve nefes alabiliyorum. Bu hastane koridorunda en az 6 tur atabiliyorum. Ben başardım. Çok mutluyum. Bu bana bayram hediyesi oldu." dedi.

"Türkiye'de organ bağışı oldukça düşük"



Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Karaca, hastaya yapılan anjiyo, kateterizasyon,MR gibi tetkikler sonrası geri dönüşümü olmayan bir kalp hastalığı olduğunu fark ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dilatekardiyomiyopati, yani kalp kasının geri dönüşümsüz olarak fonksiyonunun bozulduğu ve kalbin büyüdüğü bir hastalık. Mevcut tedavi ve ilaçlarla bu hastalık maalesef iyileştirilemiyor. Bu hastalık genetik ya da viral enfeksiyonlara da bağlı oluşabiliyor. Bu hasta özelinde aile ve mutasyon taramaları dahil tüm genetik kodlara bakıldı. Herhangi bir genetik hastalık mirasına da rastlamadık. Sinan'da viral bir enfeksiyon sonucu bu hastalığın oluştuğuna karar verdik.

Kalp nakli olmasına karar verildi, listeye adı yazdırıldı. Bu süre zarfında birçok kez yoğun bakımda tedavi gördü. Hastamızın günden güne hayati riski artıyordu. Sonra mucize bir şekilde 1 ay içinde Sinan Çelik'e uygun bir kalp bulundu. Türkiye'de yıllık kalp nakil sayısı 60 ila 70 civarındadır."

Karaca, Türkiye'de organ bağışının oldukça düşük olduğunu söyledi.

Sinan'ın bu anlamda çok şanslı olduğuna dikkati çeken Karaca, "Sisteme kaydolduktan tam 1 ay sonra uygun kalp bulundu. Ekibe ve hastaneye güvenen aile ile kalp nakli için sürece başlattık. Bundan sonraki süreçte Sinan'ı artık hastamız değil ailemizden biri bir kardeşimiz olarak gördüğümüzü ve ömür boyu onu Medipol ailesi olarak takip edeceğimizi söylemek isterim." diye konuştu.

Kaynak: AA