01.07.2019 10:14
Haberler » “genel“ » Haber

16 yaşındaki tulumcu, zipline yaparken tulum çaldı... O anlar kamerada

16 yaşındaki tulumcu, zipline yaparken tulum çaldı.

16 yaşındaki tulumcu, zipline yaparken tulum çaldı... O anlar kamerada
RİZE - Rize 'de 16 yaşındaki tulumcu Osman Çavuşoğlu, çalıştığı işletmedeki zipline hattının uzunluğuna dikkat çekmek için zipline yaparken tulum çaldı.
Ardeşen- Çamlıhemşin karayolu, Fırtına Vadisi üzerinde bir işletmede çalışan Osman Çavuşoğlu çalıştığı işletmedeki zipline hattının uzunluğuna dikkat çekmek istedi. Ne yapacağını düşünen Çavuşoğlu sanatını konuşturdu ve eline aldığı tulumu ile kendisini zipline hattına sabitledi. Tulum çalarak karşıya geçmek isteyen genç o anları kaydetmesi için ve kendisini dönmemesi için sabit tutması için yanına da 2 arkadaşını daha aldı ve metrelerce uzunluktaki zipline hattından karşıya geçerken tulum çaldı. Arkadaşı Emre Demirata da o anları saniye saniye kaydetti ve görüntüleri sosyal medyada paylaştılar. Gençlerin çektiği video ise sosyal medyada büyük beğeni aldı.
3 yıldır tulum çalan 16 yaşındaki Osman Çavuşoğlu zipline hattına dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını dile getirerek "Fırtına deresinin en uzun zipline hattı olduğundan dikkat çekmek istedik, o yüzden de zipline yaparken tulum çalarak karşıya geçtim. Bir parçayı çaldım oraya gidip gelene kadar" dedi.
Arkadaşı çalarken o anları telefonu ile kaydeden Emre Demirata ise "Turistler zipline yapmayı seviyor, beğeniyorlar. Fırtına Vadisi'nde en uzun zipline bizimki olduğundan dolayı da ilgi görüyor. Tabi kişiye göre değişiyor ama genelde beğeniyorlar" diye konuştu.16 yaşındaki tulumcu, zipline yaparken tulum çaldı... O anlar kamerada
Kaynak: İHA
Fırtına Vadisi , Çamlıhemşin , Ardeşen , Genel

Son Dakika Haberleri
12:24 Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı
12:11 Bu beldede kadınlar, çamurdan para kazanıyorlar
11:42 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "2019 yılı vekaletle kurban kesim programı kapsamında yurt içi ve...
11:36 Antalya'ya Haziran ayında 2 milyon 228 bin 994 turist geldi
11:23 UNESCO listesindeki kale, "kalekondu"lardan kurtarılmayı bekliyor
11:09 50 yıl İsveç'te çalıştı, emekli oldu köyüne gelip pizzacı dükkanı açtı
10:38 Büyükşehir Belediyesi temizlik timleri 7/24 iş başında