27 Kasım 2018, 11:24
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"16 Yaşındayım" Diyen Futbolcunun Gerçek Yaşı 28 Çıktı

Hindistan'da 16 yaşında olduğunu söyleyen futbolcu, araştırmalar sonucunda 28 yaşında çıktı. Federasyon, oyuncuya 6 ay men cezası verdi.

Hindistan'da Jamshedpur forması giyen Gourav Mukhi'nin yaşı tartışmalara neden oldu. Kendisini 16 yaşında olarak gösteren Mukhi ile ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucu oyuncunun gerçek yaşının 28 olduğu anlaşıldı.

6 AY CEZA ALDI

Hindistan Futbol Federasyonu, yaşıyla ilgili yaptığı sahtekarlıktan dolayı oyuncuya 6 ay futboldan men cezası verdi.

Gourav Mukhi, takımının Bengaluru ile 2-2 berabere kaldığı maçta attığı golle Hindistan Ligi'de gol atan en genç oyuncu unvanını elde etmişti. Gerçek yaşı 28 olan Mukhi'nin bu unvanı da elinden alındı.

Hindistan
27 Kasım 2018 Salı 11:24



YORUMLAR (11)
RAA: demekki hintlilerde sahtekarmis, adilik heryerde baki dir
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CHEE: sizin şanlıurfasporun aldığı yabancıdan haberiniz yok
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MARDİNLİ: Komm tu Beşiktaş
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AYSEE: Allahım sen çok güzel yaratıyosun da yarattıkların kendini maymuna çeviriyo.. o ten rengine o saç gitmiş mi.. bu adam da aşağılık kompleksi var.. hem ilerleyen yaşından hem de tipinden memnun değil..
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ANDSMERO: geceleri saymamişem abeeee niye gızıyosunuz ki
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