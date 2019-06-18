16. Yayla Şenlikleri'ne doğru

Süleymanpaşa
Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz
İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 16. Yayla Şenlikleri düzenlenecek.
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz kültürünü yaşatmak için şenliklerin bu yıl 16'ncısının yapılacağını söyledi.
Şenliklerin Süleymanpaşa Belediyesi ile organize edileceğini ifade eden Akyüz, "16. Yayla Şenliklerimiz 28-30 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. Karadeniz şenliği olmasına rağmen Trakya genelinde çok sayıda vatandaş şenliklere ilgi gösteriyor. Bizde katılımcıları en iyi şekilde ağırlayıp memnun etmeye çalışıyoruz." dedi.
Akyüz, şenliklerde Karadeniz esintilerinin yaşanacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Ekin Uzunlar, Sinan Yılmaz
'ın yanı sıra yöresel sanatçılar da şenliğimize katılıp insanlara müzik şöleni yaşatacak. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel
'e de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu şenlikte 3 gün boyunca Karadeniz'e has yöresel ürünlerin satışı yapılacak.
Kadın kollarımız kermeste geçmişten günümüze bölgeye özgü yemek çeşitlerinin yapımı ve tanıtımını yapacak. 3 gün boyunca memleket hasreti çekenler, eğlenmek isteyenler gönüllerince vakit geçirecek."