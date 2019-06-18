18.06.2019 14:47
Haberler» Güncel» Haber

16. Yayla Şenlikleri'ne doğru

16. Yayla Şenlikleri

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 16. Yayla Şenlikleri düzenlenecek.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 16. Yayla Şenlikleri düzenlenecek.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz kültürünü yaşatmak için şenliklerin bu yıl 16'ncısının yapılacağını söyledi.
Şenliklerin Süleymanpaşa Belediyesi ile organize edileceğini ifade eden Akyüz, "16. Yayla Şenliklerimiz 28-30 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. Karadeniz şenliği olmasına rağmen Trakya genelinde çok sayıda vatandaş şenliklere ilgi gösteriyor. Bizde katılımcıları en iyi şekilde ağırlayıp memnun etmeye çalışıyoruz." dedi.
Akyüz, şenliklerde Karadeniz esintilerinin yaşanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekin Uzunlar, Sinan Yılmaz'ın yanı sıra yöresel sanatçılar da şenliğimize katılıp insanlara müzik şöleni yaşatacak. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu şenlikte 3 gün boyunca Karadeniz'e has yöresel ürünlerin satışı yapılacak.
Kadın kollarımız kermeste geçmişten günümüze bölgeye özgü yemek çeşitlerinin yapımı ve tanıtımını yapacak. 3 gün boyunca memleket hasreti çekenler, eğlenmek isteyenler gönüllerince vakit geçirecek."
Kaynak: AA
Tekirdağ, Süleymanpaşa, Karadeniz, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:16 MUHAMMED MURSİ İÇİN BURSA'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
16:16 Avustralya'da Mursi için cenaze namazı kılındı
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi en yakın sizler bilirsiniz"
16:15 En güzel Kapadokya fotoğrafına balon turu hediyesi
16:15 DENİZLİ MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
16:15 Uzungöl'ü görenler gözlerine inanamadı
16:15 SOYLU: 6 AY İÇİNDE BURANIN KURALLARINA UYDULAR UYDULAR, UYMADILAR GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ