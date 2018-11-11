16 Yıldır İki Kıta Arasında Kahvaltı Yapıyor

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Maratonu'nda en çok görülen görüntülerden birisi de köprü üzerinde kahvaltı yapan vatandaşlar oldu.
Altunizade'den start alan maratona katılan vatandaşlar köprü üzerinde özçekim yapmak için adeta sıra oluştururken, en dikkat çeken detaylardan birisi de köprü üzerinde kahvaltı yapan vatandaşlar oldu. Çocuklarıyla birlikte köprüye gelen bir kadın, 16 yıldır her maratona katıldığını ve her maratonda da geleneksel olarak köprüde kahvaltı yaptığını açıklarken termosta getirdiği çay ve çantasındaki tostundan da basın mensuplarına ikramda bulundu. - İSTANBUL
11 Kasım 2018 Pazar 13:25