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16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptı

İstanbul'da 16 yıllık eşinin boşanma davası açtığı Ömer D., dava sonuçlanmadan bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle düğün yaptı. Davalı koca, sevgilisiyle evlendiğini fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak ilan etti.

30.09.2019 11:30

İstanbul'da yaşayan Elif D. isimli bir kadın, kendisini başka kadınlarla aldattığını iddia ederek 16 yıllık eşine boşanma davası açtı. Mahkeme boşanma davası için duruşma günü verirken 'bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle düğün yapan davalı koca, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul'da yaşayan Elif D.(38) ve Ömer D.(39) çifti 2003 yılında evlendi. Bu evlilikten 13 yaşında bir çocukları oldu. İddiaya göre, Ömer D. 6 ay önce hayvan ticareti yapmak için Samsun'a gitti. Bu süreçte Elif D., eşi Ömer D.'nin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öğrendi. Sosyal medya üzerinden Elif D.'ye ulaşan T. isimli bir kadın Samsun'da üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek "Eşinle birlikteyim. Biz evleneceğiz. Sizin 2 buçuk yıldır ayrı olduğunuzu söyledi bana" dedi. Elif D.'nin "Ben gözümle görmediğim bir şeye inanmam" demesi üzerine ise T., Elif D.'yi görüntülü arayarak Ömer D.'yi ekranda gösterdi. Bu sırada Ömer D., T.'ye müdahale edip telefonu elinden almaya çalıştı.

2 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Yaşananlar üzerine eşinin kendisini aldattığından emin olan Elif D., avukatı Çağrı Çetin aracılığıyla Anadolu 15. Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, eşinin kendisini aldattığını ve sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek 10 bin lira nafaka ve 2 milyon lira tazminat ödemesini talep etti.

"ALDATMA SUÇLAMALARINI KAYDA DEĞER BULMUYORUM"

Davalı koca Ömer D. ise cevap dilekçesinde, "Eşimle fikir ve kafa yapısı ayrı olması sebebiyle sürekli tartışmalar ve kavgalar etmekteyiz. Bu kavgalar ve tartışmalar sebebiyle birbirimize olan sevgi, saygı tamamen kalmadığı gibi, birbirimize olan güven de tamamen kalmadığından, bu sebeple davalı eşimle aldığımız kararla ben de boşanmaya karar verdim. Davacının beni aldatmakla suçlamalarını kayda değer bulmuyorum. Yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyoruz. Davacı bana, hakaret içeren aşağılayan kelimeleri sarf ettikten sonra 'evden defol git, kendine yeni bir hayat kur. Benden sana kadın olmaz' dediği için medeni olarak evi terk ettim. Köye yerleştim" dedi. Köyde yaşadığını ve işsiz olduğunu belirten Ömer D., "Davacı beni Holding yöneticisi zannetmiş olacak ki 10 bin lira istiyor. Benim ödeme imkanım yoktur" diyerek karısının kendisine 2 milyon lira manevi tazminat ödenmesini istedi.

BOŞANMADAN DÜĞÜN YAPTI

Mahkeme, boşanma davası için Kasım ayına duruşma günü verdi. Duruşmanın henüz ilk celsesi görülmeden ise ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Ömer D. bir süredir birlikte olduğu üniversite öğrencisi T. ile düğün yaptı. Düğün fotoğraflarını ise sosyal medya hesabından "Ruhun ruhuma yoldaş, gölgen gölgeme sırdaş, gönlün gönlüme arkadaş olsun" sözüyle paylaştı.

16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptı

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(25)
VATANDAŞ:bazı kadınlarda kocalarına kadınlık görevi yapmıyor ve o erkek evinde bulamadığı mutluluğu dışarıda arıyor fakat bu çok ileriye gitmiş belkide kadını kızdırmak için böyle bir oyunun içine girmişte olabilir evli biri bir başkasıyla nasıl nikah kıyabilirki bu ortaya çıkar diye biliyorum. .
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KASON:bu yaşta bu kız ne cesaretle evli adamla beraber oluyor bu kadar mı aç, adam evli işte ne fayda gelir sana
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ENESSON:Zina suç olmayınca ortalık mart ayına herkes mart kedisine döndü tabi
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CAFER:Kadını mağdur etmiş böyle kolay eş boşamak olur mu başından atmış.
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ÇETO:Birinden zor kurtulamadan ötekine. . . iyi cesaret
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DAMAT FERİT:Adamın tip at hırsızı (bkz resim 3) evli adamla düğün yapan kadında da ne mide varmış ya.
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KAPTAN:MUTLULUKLAR ÖMER
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LEDA:Allah seni kahretsin emi!!
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KÜBRA:ADAMIN ESKİ KARISI SÜREKLİ TARTIŞAN KOCASINA KARŞI DIR DIRCI BİRİYMİŞ SANIRIM. . BİLEMEM BELKİ DOĞRUDUR BELKİDE DEĞİLDİR. . . AMA ŞU VAR Kİ BOŞANMADAN BAŞKASINI HAYATINIZA ALIP ALDATMAYIN. . SEVMİYORSANIZ İSTEMİYORSANIZ BOŞANIN, YOLUNUZA ÖYLE DEVAM EDİN. DOĞRUSU BUDUR
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MR:ÇEKİŞMELİ BOŞANMALARI YILLARCA SÜRDÜREEN MAHKEMELER BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR?
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