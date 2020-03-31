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160 medya kuruluşundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TÜRKSAT'a teşekkür

Doğal afetler ve korona virüsü nedeniyle reklam kayıpları yaşayan yerel televizyonlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uydu ücretinde indirim getirildi.

31.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:05
160 medya kuruluşundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TÜRKSAT'a teşekkür
Doğal afetler ve korona virüsü nedeniyle reklam kayıpları yaşayan yerel televizyonlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uydu ücretinde indirim getirildi. Uydu ücreti olarak 5 bin 500 TL yerine 4 bin 500 TL ödeyecek olan 160 yerel televizyon kanalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve TÜRKSAT'a teşekkür etti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Bugüne kadar yerel medyanın tüm sorunlarına duyarlı yaklaşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde önemli bir aşama kaydedilmiştir. Mili ve yerli bir anlayışla yayın yapan yerel televizyonlara Cumhurbaşkanımız sahip çıkmıştır. Bu indirim yerel medya için bir nefes olmuştur. Bu indirimden ulusal kanallar da yararlanacaktır. Cumhurbaşkanımız, TÜRKSAT yönetimine indirim yapma talimatı vermiştir. Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Öte yandan bizlerin dertleriyle dertlenen TÜRKSAT kuruluşumuza da teşekkür ediyoruz. TÜRKSAT başkanı ve yönetimi anlayışlı davranmıştır" diye konuştu.
TÜRKSAT uydu fiyatlarında yapılan indirimin ardından kamu spotlarının yerel televizyonlarda da ücretli yayınlanmasını beklediklerini belirten Burhan, "Yerel ve ulusal gazeteler Basın İlan Kurumu vasıtasıyla destekleniyor. Bu çerçevede yerel ve ulusal televizyon kanallarına da kamu reklamı verilmelidir. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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