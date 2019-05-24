24.05.2019 10:12
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İki Çocuk Babası Çiftçi: 160 TL'lik Borç için Bana Tecavüz Ettiler

Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da 160 TL'lik borcunu ödemediği gerekçesiyle halı yıkamacısı iki kişinin tecavüzüne uğradığını iddia eden şahıs, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Antalya'da çiftçilik yapan iki çocuk babası 55 yaşındaki C.H. 160 TL'lik borcunu ödemediği gerekçesiyle halı yıkamacısı iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler F.S. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kevşirler Mahallesi'nde meydana geldi. Döşemealtı İlçe Jandarma Karakolu'na giden C.H. 160 TL borçlu olduğunu belirttiği halı yıkamacı F.S. ile arkadaşı A.A.'nın tecavüzüne uğradığını öne sürerek şikayette bulundu.

"TANIDIĞIM İÇİN KAPIYI AÇTIM"

İfade tutanağında başına gelenleri anlatan C.H. evindeki halıları yıkattığı için borçlu olduğu yıkamacı F.S.'nin arkadaşı A.A. ve tanımadığı 3 kişiyle sabah erken saatlerde evine geldiğini belirterek, "Ben F.S. ve A.A'yı tanıdığım için kapıyı açtım. F.S. bana "Neden borcunu ödemiyorsun?" dedi. Ben de borcumun bir kısmını ödediğimi, geri kalan kısmını ise 3-5 gün sonra ödeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine F.S. beni ittirerek kanepenin üzerine uzattı. Bana, küfretti. Ardından A.A. ve F.S. beni darbetti. Diğer 3 erkek evime girmedi ve olaya karışmadı" dedi.

SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ardından A.A. ve F.S.'nin kendisini odaya zorla götürdüğünü anlatan C.H. ifadesini söyle sürdürdü: "Önce A.A., ardından F.S. bana tecavüz etti. Daha sonra evimden ayrıldılar. Ben de utandığım için bu saatte jandarmaya başvurdum. Vücudumda yapılacak tüm muayenelere rızam vardır. Konut dokunulmazlığımı ihlal eden, beni hürriyetimden yoksun bırakan, tehdit edip, hakarette bulunan, darbeden ve vücuduma cinsel organlarını sokmak suretiyle fiili livatada bulunan A.A. ve F.S.'den şikayetçi ve davacıyım."

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine F.S. ve A.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. İki şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen C.H.'nin muayenesinde ise fiili livatanın gerçekleştiğine dair kesin bulgular saptandığı sonucuna varıldığı belirlendi. C.H.'nin avukatının, Adli Tıp Kurumunun bu raporunun ardından, iki şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz edeceği öğrenildi.

İki Çocuk Babası Çiftçi: 160 TL'lik Borç için Bana Tecavüz Ettiler Antalya, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (59)
ADI YOK KENDİ VAR: göklerden acıklama geldi bir kereden bir şey olmaz- mış. . .
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İDAM ŞART: İDAMIN BİR AN ÖNCE GELMESİ ŞART ! YAW NEDEN BAHSEDİYORUM TECAVÜZCÜ SERBEST BIRAKILIYOR BU ÜLKEDE, İDAMDAN BAHSEDİYORUM LE HAVLE VELE KUVVETE. . . İDAM DA GELSE DE AYNI ; BALIK BAŞDAN KOKAR. ASIL BAŞDAKİLERİN YANİ SERBEST BIRAKAN ZAT''IN DENETLENMESİ GEREKİYOR ; BU ZAT KİME ÇALIŞIYOR, ÜLKEYİ NE HALE GETİRDİLER, VAZİYET KÖTÜ. ZALİMLER SERBEST. BU HUKUK NASIL İŞLİYOR BİLEMİYORUM.
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BABACAN: hakim derhal görevden alınmalı adaletin yüzkarası yüz karası bunun gıbılerden hayır gelmez alah muhafaza devletımız yıkılır adaletın olmadıgı yerde allahın gazabı yakındır.
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İDAM: idam idam idam
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  • VATANSEVER : Sanki idam herseyi degistircek!! idam yerine egitim. . . .
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