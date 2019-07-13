13.07.2019 13:15
Haberler» Güncel» Haber

160 yaşına giren dünyaca ünlü saat kulesi BigBen'in restorasyonu sürüyor

160 yaşına giren dünyaca ünlü saat kulesi BigBen

Londra'nın en ünlü simgesi Big Ben saat kulesi 160'ıncı yaşına bastı.

Londra'nın en ünlü simgesi Big Ben saat kulesi 160'ıncı yaşına bastı. Restorasyonu süren dünyaca ünlü saat kulesi Big Ben'in çanları 21 Ağustos 2017'de son kez çalmıştı. Dünyaca ünlü saat kulesi BigBen'in restorasyon çalışmaları sürüyor. 160'ıncı yaşına basan saat kulesinin restorasyon çalışmaları esnasında bir zaman kapsülü oluşturularak içerisine Big Ben'in restorasyon çalışmasında görev alan kişilerin isimleri yazıldı. Öğrencilerin geleceğe dair mesajlarını da içeren kapsül BigBen'in çatısına gizlendi. 11 Temmuz'da 160. yaşına giren BigBen saat kulesinin 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 2021 yılına kadar sürecek.
(İHA)
Kaynak: İHA
Big Ben, Londra, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:23   /fotoğraflar / Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şevket Eygi'nin cenazesine katıldı
18:23   /fotoğraflar / Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şevket Eygi'nin cenazesine katıldı
18:23   Mehmed Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlanıyor
18:23   15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in doğduğu kasabada anma etkinlikleri gerçekleştirildi
18:23   Madde bağımlısı gencin rehin aldığı annesi ve 3 kardeşi kurtarıldı
18:22   11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması
18:21   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü