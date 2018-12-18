- 163 metrelik televizyon kulesi sisten kayboldu İstanbul
'da sis etkili oluyor
İSTANBUL - Sabah
erken saatlerden itibaren oluşan yoğun sis trafikte bazı bölgelerde yoğunluğa neden olurken Büyükçekmece
'deki 163 metre yüksekliğinde televizyon kulesinin büyük kısmı da sislere gömüldü. Kent genelinde sis olayı etkili oluyor. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi kısaldı. Hafif yağışla birlikte kaza riskini göz önüne alan sürücülerin yavaşlamasıyla yer yer trafik oluştu. Yoğun sis genellikle Büyükçekmece ve Beylikdüzü
dolaylarında etkili oluyor. Yoğun sis nedeniyle Büyükçekmece'de bulunan 163 metrelik televizyon kulesi de neredeyse gözden kayboldu.
Sabah,İstanbul,Büyükçekmece
Kaynak: İHA