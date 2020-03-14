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'164 Korona Danışma Hattı' faaliyete geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM-184) Korona Danışma Hattı hizmet vermeye başladı.

14.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:06
'164 Korona Danışma Hattı' faaliyete geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM-184) Korona Danışma Hattı hizmet vermeye başladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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