'164 Korona Danışma Hattı' faaliyete geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM-184) Korona Danışma Hattı hizmet vermeye başladı.
14.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM-184) Korona Danışma Hattı hizmet vermeye başladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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