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165 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 165 düzensiz göçmen yakalandı.

23.08.2019 12:01
165 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 165 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Koruoba, Korubaşı, Koyunevi ve Arıklı sahillerine operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 165 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. Bu kişilerin yanlarında bot ve bot motoru ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli ise gözaltına alındı.
165 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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