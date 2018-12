166 Çalışandan 5 Bin 60 Saatlik Gönüllülük

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:46



BOYNER Grup, 2002'de başlattığı ' Boyner Grup Gönüllüleri' ile her yıl yüzlerce çalışanıyla gönüllülük faaliyetleri yürütüyor. 2018'de düzenlenen 8 gönüllülük projesinde toplam 166 gönüllü çalışan, 5 bin 60 saatini bu çalışmalara ayırdı.Misyonunu 'Boyner Grup Gönüllüleri, işine, gönüllülere, gönüllülüğe tutkulu, kurumsal bir takımdır' olarak özetleyen BGG elçileri, 2018'de ihtiyaç sahibi çocuklara yardımdan, sokak hayvanlarının beslenmesine, öğrenciler için kermes düzenlenerek kaynak yaratmaktan çöp toplamaya, sokak hayvanları için klübe yapımından kitap toplama kampanyalarına kadar pek çok farklı organizasyonda görev aldı. 166 gönüllüyle toplam 5 bin 60 saat gönüllü faaliyet gerçekleştirildi.BİR YILDA 15 BİN 600 KG MAMASokak hayvanlarını beslemek için oluşturulan 'Bir Avuç Umut' projesi, her hafta sonu gönüllülerin desteğiyle ormanda yaşayan sahipsiz hayvanlara 300 kilogram mamanın ulaştırılmasını sağlıyor. Proje sayesinde bir yılda sokak hayvanları için 15 bin 600 kilogram mama sevk edildi. Gönüllüler aynı zamanda ormanda kış için 30 klübe inşa etti. 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte gönüllüler Yassıören bölgesinde tonlarca çöp topladı. 23 Nisan 'da ve Dünya Hayırseverlik Günü'nde çocukları sevindirmek için düzenlenen hediye ve bağış kampanyaları sayesinde ise Oyuncak Kardeşliği aracılığıyla Şanlıurfa Ceylanpınar köyündeki 3 bin çocuğa hediyeleri ulaştırıldı.GÖNÜLLÜLER NASIL ÇALIŞIYOR?BGG 2002'den bu yana her yıl belirlediği temalarda proje ve etkinlikler ile toplumsal sorunların çözümüne katkı sunuyor. Boyner Grup'un kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışını yaygınlaştıran gönüllüler, paydaşların da düzenlediği organizasyonlara katılım sağlayarak etki alanını geliştiriyor. Boyner Grup Gönüllüleri, etkinlik ve kampanya projelerini; ihtiyaç sahiplerinin ve dezavantajlı grupların desteklenmesi, kaynak geliştirme, motivasyon artırma, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi, çevre duyarlığının ve stratejik hayırseverliğin geliştirmesi kalemleri altında oluşturuyor.5 ARALIK DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ HAKKINDA Birleşmiş Milletler genel kurulu, 1985 yılında, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı artırmak amacıyla ' 5 Aralık ' tarihinin her yıl "Dünya Gönüllüler Günü" olarak kutlanmasına karar verdi. 1985 yılından bu yana Türkiye 'nin de aralarında bulunduğu 123 ülkede 5 Aralık, Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanıyor.Dünya Gönüllüler Günü; gönüllülük kavramının toplumumuzda daha geniş kitlelere yayılması, günlük hayatımızın doğal bir parçası haline gelmesi ve gönüllü çalışmaların, yerel, ulusal ve global platformlarda tanıtılması için çok önemli bir fırsat olarak kabul ediliyor. Bu amaçla, Dünya Gönüllüler Günü'nde; gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırılması, desteklenmesi, teşvik edilmesi ve böylece; bireyleri, yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya yönlendirmek için; bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, gönüllü çalışmaların teşvik ve takdir edildiği çeşitli etkinlikler ve kutlamalar yapılıyor. - İstanbul