17-23 Aralık Haftası Burç Yorumları

KOÇ:Bu hafta uzak yerlere yolculuk yapabilirsiniz.Hukuksal veya eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz.Ayak veya bacağınızla ilgili ani rahatsızlıklar olabilir.Etrafınızdaki kadınların içsel gerilimi size de yansıyabilir.Kredi, ek gelir, miras konularında şanslı etkiler yanınızda.

BOĞA:Bilmediğiniz konular bu hafta bir anda önünüze gelebilir.Ortaklı iş yapanlar bu hafta bereketli işler alabilirler.Dava açmak, yurt dışı ile ilgili işler veya eğitimle ilgili konularda zorlanmalar olabilir.Başkalarından gelecek maddi kaynaklar yüzünüzü güldürebilir.

İKİZLER:Arkadaş çevrenizdeki dedikodular canınızı sıkabilir.Medya, iletişim konularında çalışanlar emekleriniz karşılığını alabilirler.Borç istemek veya kredi başvurusu gibi işleri bu hafta ertelemek iyi olacaktır.Eş veya ortağınızla uyumu yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ:Çalışanlar oradan oraya iş bitirirken, çalışmayanlar da kendi hayat akışlarında çok yoğun bir hafta geçirecekler.Ancak her ne için uğraşıyorlarsa hızlı bir şekilde olumlu netice alabilecekler.Evlilik ve ortaklıklarda ise gerginlik olabilir.

ASLAN:Aniden yurt dışı, hukuk, eğitim konularında çeşitli fırsatlar karşınıza çıkabilir.İyi değerlendirmekte ve analiz etmekte fayda var.Bazı aslanlar ise, geçmişte yaptıkları hatalar nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalabilirler.Aşk veya çocuklarla ilgili konularda şanslı olacaksınız.

BAŞAK:Aile , ev veya mülk alma konusunda şanslı bir hafta.Ancak sevgili ilişkilerinde sonlanma olabilir.Çocuğu olanlar için de çocuklarıyla ilgili bazı sorunlarla ilgilenmek zorumda kalabilirler.Eşinizden kaynaklı şanslar ise size rahatlama verecek.

TERAZİ:Kardeşleriniz veya yakın çevrenizin sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.Bu sorunlar ailenizi de etkileyebilir.Aman dikkat.Kendi kazançlarınıza yoğunlaşırsanız bol bereketli bir hafta sizi bekliyor.Emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz.

AKREP:Komşularınızla ve kardeşlerinizle ciddi krizler yaşama ihtimaline karşı temkinli ve sakin olmak, hatta uzak durmak iyi olabilir.Özellikle, medya ve yurt dışı bağlantılı işlerde çalışanlar için oldukça şanslı bir hafta.Fırsatları değerlendirin.

ASLAN:Aniden yurt dışı, hukuk, eğitim konularında çeşitli fırsatlar karşınıza çıkabilir.İyi değerlendirmekte ve analiz etmekte fayda var.Bazı aslanlar ise, geçmişte yaptıkları hatalar nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalabilirler.Aşk veya çocuklarla ilgili konularda şanslı olacaksınız.

BAŞAK:Aile , ev veya mülk alma konusunda şanslı bir hafta.Ancak sevgili ilişkilerinde sonlanma olabilir.Çocuğu olanlar için de çocuklarıyla ilgili bazı sorunlarla ilgilenmek zorumda kalabilirler.Eşinizden kaynaklı şanslar ise size rahatlama verecek.

TERAZİ:Kardeşleriniz veya yakın çevrenizin sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.Bu sorunlar ailenizi de etkileyebilir.Aman dikkat.Kendi kazançlarınıza yoğunlaşırsanız bol bereketli bir hafta sizi bekliyor.Emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz.

AKREP:Komşularınızla ve kardeşlerinizle ciddi krizler yaşama ihtimaline karşı temkinli ve sakin olmak, hatta uzak durmak iyi olabilir.Özellikle, medya ve yurt dışı bağlantılı işlerde çalışanlar için oldukça şanslı bir hafta.Fırsatları değerlendirin.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog

Aysun Köşker Koç