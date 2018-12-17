17-25 Aralık Hain Terör Örgütünün Karanlık Yüzünü Gösterdi"

Muş
'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 17-25 Aralık
'ta hükümeti devirmeye yönelik operasyonlara tepki gösterdi.
Belediye Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, FETÖ/PDY ve işbirlikçilerinin 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde bulunduğunu belirtti.
Darbe girişiminde en büyük mücadeleyi halkın verdiğinin inkar edilemeyeceğini vurgulayan Korkmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Halkın bu uyanış ve dirilişi ülkemizin içinde ve dışındaki tüm şer güçlerine büyük bir darbe olmuştur. Bu vesileyle karanlık, hain ve kalleş FETÖ, asıl yüzünü 15 Temmuz günü bir kez daha belli ettirmiş ve tüm planları kamuoyu tarafından deşifre edilmiştir. Bu kalleş ve hain terör örgütü aslında karanlık yüzünü 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde göstermiştir. 15 Temmuz darbe girişimi kadar şiddetli ve etkili olan, ülkemizi itibarsızlaştırmaya, ülkemizin güçlenen ekonomisini çökertme, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkenin geleceğine yön veren Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan
'ı yok etmekti. Her ne kadar buna fırsat bulmasalar bile karalama ve gözden düşürme kampanyaları ile ülkemizin 2023 vizyonuna, devasa projelerle ve güçlü bir ekonomiye yön veren bakanlarımızın istifasına neden olmuş ve bazı emellerine kısmen de olsa ulaşmışlardır."
Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın bu komploları her fırsatta anlatarak kirli ellerin emellerini deşifre ettiğini kaydetti.
Basın açıklamasına sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra Muş Belediye Başkanı Feyat Asya
, AK Parti İl Başkanlığı teşkilatı üyeleri katıldı.
Kaynak: AA