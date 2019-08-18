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17 Ağustos 2019 Haberleri

17 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.

18.08.2019 00:21 17 Ağustos 2019 Haberleri

Kenan Karaman, Werder Bremen, Acun Ilıcalı, Genel

Son Dakika genel Haberleri
01:02   Fatih'e metrekareye 114 kilogram yağış düştü
01:01   Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda sular altında kalan mallarını böyle kurtarmaya çalıştılar
00:48   Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor
00:46   Kars'ta şiddetli rüzgar önüne çıkanı yıktı...Rüzgarın savurduğu çatılar etrafa saçıldı
00:42   Suriyeliler güvenli bölgenin oluşturulmasını istiyor
00:21   17 Ağustos 2019 Haberleri
00:20   Eminönü alt geçidindeki suyun büyük kısmı tahliye edildi