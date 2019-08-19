17 Ağustos Depremi Şişli'de deprem tatbikatı ile anıldı!

Düzenlenen etkinlikte dikkatleri olası bir depreme çeken Şişli Belediyesi, Büyük İstanbul Depremi'ne hazırlıklar kapsamında bir dizi tatbikat gerçekleştirdi. Temsili olarak çöken bir bina enkazı oluşturulan alanda, enkaz altında mahsur kalan afetzedeler kurtarıldı ve ilk müdahaleleri yapıldı. Müdahalenin ardından, yaralıların ambulans ile hastaneye ulaştırılma süreci de canlandırıldı.

Bu tatbikat sırasında olası bir depremin ardından kullanılacak olan Afet Müdahale Aracı ve araçta bulunan ekipmanlar tanıtıldı. Ayrıca deprem anında çöken binada oluşabilecek yangın senaryosu canlandırılırken, tatbikata katılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Etkinliğe destek veren İstanbul İtfaiyesi, Similasyon Aracı ile komşularımızın evlerinde ortaya çıkabilen yangın durumlarında neler yapmaları gerektiğinin eğitimini, uygulamalı olarak verdi.

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan akademisyenlerin sunumu ve kısa film gösteriminin yer alacağı ikinci etkinlik aşırı yağmur nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.