17 Ağustos depreminde hasar gören binanın yerine meydan yapılacak

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 5 yıl önce 'riskli yapı' raporu verilen belediyeye ait şirketlerin, vergi dairesinin ve dükkanların bulunduğu bina yıkıldı. Enkazın kaldırılmasının ardından bölgeye 'Ada Meydan' projesi yapılacak.

Sakarya Üniversitesi'nce 2015 yılında 'riskli yapı' tespit raporu verilen Adapazarı Belediyesi yanında bulunan ve belediyeye ait şirketle, Sakarya Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı, Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi ile çok sayıda dükkanın bulunduğu bina, mahkeme süreçlerinin tamamlanmasının ardından yapılan ihale kapsamında yıkılmaya başlandı. Yıkılan binanın yerine 'Ada Meydan Projesi' yapılacağını belirten Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Projemiz henüz tanıtım aşamasına gelmedi ancak vatandaşlarımız şunu bilmeli; kesinlikle hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın çok beğeneceği bir proje olacak" dedi.

'HAMDOLSUN NETİCELENDİRMEK ÜZEREYİZ'

Yoğun güvenlik önlemi altında devam eden yıkımın son aşamasına gelindiğini belirten Başkan Mutlu Işıksu, "Adapazarı'mızın merkezinde tam kalbinde yer alan, belediye binamızın hemen yanında bulunan binanın deprem güvenliğinin olmadığı tespit edilmişti. Birkaç yıldır süregelen bir çalışmayı bizler hamdolsun neticelendirmek üzereyiz. Oldukça hassas ve dikkatli bir şekilde tüm güvenlik tedbirlerini aldık, başladık ve yıkımı hızla sonuçlandırmak istiyoruz. İşlemler bittikten sonra da uzun zamandır üzerinde titizlikle uğraş verdiğimiz şehrimizin ruhuna ve kimliğine yakışır bir çalışmamızı kamuoyu ile paylaşarak bismillah demek istiyoruz" diye konuştu.

Projenin tüm paydaşlarla birlikte istişareli bir şekilde yürütüldüğünün vurgulayan Başkan Işıksu, "Seçim vaatlerimiz arasından en çok dikkat çeken projelerden biri şehrimizin kalbi olan bu alandaki projemizdi ve ayrıca kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda bakış açımızdı. Depremin acısını iliklerimize kadar yaşayan Adapazarı'mızda tüm hassasiyetleri göz önüne alarak ayrıntılı çalışmalar yaptık ve şimdi de sahadayız. Deprem duyarlılığıyla yenisini Allah korusun yaşamadan ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz. Adapazarı'mızın tarihine, kimliğine, ruhuna saygı duruşu olacak nitelikte, hak sahiplerini de mağdur etmeden güzel bir eser kazandırmak en büyük arzumuz. İnşallah bu hedefimizi de tüm paydaşlarımızla istişare ederek hayata geçirmek istiyoruz" dedi.