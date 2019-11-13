Haberler » Güncel » 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri panelde ele alındı - Haber

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri panelde ele alındı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ), "12 Kasım Düzce ve 17 Ağustos Marmara Depremleri" konulu panel düzenlendi.

13.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:4417 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri panelde ele alındı
Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ), "12 Kasım Düzce ve 17 Ağustos Depremleri" konulu panel düzenlendi.
BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ndeki panelde yaptığı konuşmada, 1939'dan bu yana Kuzey Anadolu fayının olağanüstü sistematik bir fay olduğunu söyledi.
Fayın sürekli batıya doğru kırıldığına dikkati çeken Kutoğlu, şunları kaydetti:
"Diğer bölgeler için bir şey söylenemiyor ama Marmara Denizi içerisinde büyük depremin olacağı neredeyse kesin gibi. O yüzden herkes Marmara'yı konuşuyor. Biz Zonguldak'tayız. Orası bize çok uzak. Bu depremden etkilenme ihtimalimiz çok az. Ülkemizde o kadar çok faylanma var ki biz daha bunların çok azını ortaya koymuş durumdayız. 500'ün üzerinde fay mekanizması ortaya konulmuş durumda. Türkiye'de çok ilgilenmiyoruz ama Karadeniz'in içerisinde Rus bilim insanlarının araştırdığı ve ortaya koyduğu çok sayıda faylanma var.
Bizim bildiğimiz bir şey var; bir bölgede deprem olduysa bir daha mutlaka olacaktır. Türkiye'de, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu fayı çok çalışılmış ama Karadeniz içerisindeki faylar hemen hemen hiç çalışılmamış."
Kutoğlu, Türkiye için "deprem ülkesi" nitelemesi yaparak "İstanbul'daki 5,8'lik depremden sonra toplanma alanları tartışması oluştu. AFAD'ın da valiliklerin de büyük depremler sırasında buralarda nasıl barınılacağıyla ilgili raporları çıkarması, bunlarla ilgili hazırlıkların yapılması lazım. Dayanışmayı seven bir toplumuz. Afet ne demek? İnsanlığın çaresiz kaldığı durum. Böyle bir durumda hepimiz yardımlaşacağız." ifadelerini kullandı.

Zonguldak, Marmara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:06 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
18:05 Tartıştığı sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı
18:05 "Bodrum Halk Süt" projesi
18:04 Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü çocuğu döner bıçağıyla yaraladı
18:04 Şanlıurfa resulayn'da kamu hizmetleri verilmeye başlandı
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:07:44