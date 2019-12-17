17 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:15 Süper Lig Maç Özetleri
01:00 Maç Sonu
01:00 Maç Saati
02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
03:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
03:30 Dünden Bugüne
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
04:30 Maç Sonu
05:45 Maç Sonu
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
09:45 Maç Sonu
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Kısa Özet
11:00 Haftanın Öyküleri
11:30 Dünden Bugüne
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
14:00 Maç Saati
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:30 Süper Lig Haftanın Golleri
15:45 Maç Sonu
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 Geniş Özet : Al Hilal - Esperance
19:30 Maç Önü
19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:30 Flamengo - Al Hilal
21:00 beIN Manşet
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
22:30 Maç Sonu
23:00 Monaco - Lille