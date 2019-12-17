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17 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

17 Aralık 2019 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

17.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 06:4517 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

03:45 Süper Lig Özetler

04:15 TFF 1. Lig Özetler

04:45 İngiltere Premier Lig Özetler

05:20 Spor Atlası

05:30 90'dan Sonra

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

11:00 TBMM-TV

12:15 Bundesliga

13:00 Spor Bülteni

13:30 Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 TFF 1. Lig Özetler

17:30 Spor Akşamı

18:05 Süper Lig Goller

18:15 İngiltere Premier Lig Goller

18:30 Spor Merkezi

19:30 Hedef Süper Lig

21:00 Aktüel Futbol

23:00 Almanya'dan Futbol


Türkiye Futbol Federasyonu, Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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